كانتي يحسم مصيره مع تشيلسي

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 11:33 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن الفرنسي نجولو كانتي نجم خط وسط تشيلسي الإنجليزي حسم موقفه من الرحيل عن صفوف النادي اللندني في الفترة المقبلة.

وألمحت صحيفة ستار البريطانية أن النجم الفرنسي البالغ من العمر 29 عامًا ارتبط بالرحيل عن صفوف تشيلسي في الفترة المقبلة من سوق الإنتقالات وسط إهتمام ريال مدريد وعدة أندية أوروبية بالتعاقد معه.

وأكدت الصحيفة البريطانية أن كانتي لا يرغب في الرحيل عن تشيلسي في وقت قريب علمًا بأن النجم الفرنسي يمتلك عقدًا مع النادي اللندني حتى 2023.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن كانتي يلعب في تشيلسي منذ عام 2016 قادمًا من ليستر سيتي وخاض مع البلوز حتى الآن 176 مباراة وسجل 11 هدفاً وصنع 7 أهداف آخرين.

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