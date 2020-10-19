مصطفى ثابت: أزمة "كورونا" ستؤثر على انتخابات المصريين في الخارج

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قال الدكتور مصطفى ثابت، رئيس تحرير موقع الفجر، والمرشح لانتخابات مجلس النواب 2020 عن دائرة "سنورس وطامية" بمحافظة الفيوم، إن أزمة فيروس كورونا لمن تكن أزمة صحية فقط، ولكنها كانت أزمة اقتصادية وسياسية في كافة المجالات.



وأشاد "ثابت" في حواره ببرنامج "الشارع المصري" المذاع على الفضائية المصرية بالإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية في التعامل مع أزمة كورونا، وكيف أنها في ظل هذه الأزمة استطاعت أن تحافظ على نموها الاقتصادي وتصبح من أكثر الدولة على مستوى القارة الأفريقية صاحبة الاقتصاد المستقر.



وفي سياق منفصل وجه ثابت رسالة إلى من يفوز في انتخابات مجلس النواب القادم: "عليكم أن تذاكروا وتتعلموا فنون الإدارة خاصة مع اتساع الدوائر الانتخابية، لأن نجاح النائب في مصر متوقف على تعلمه فن الإدارة التي تدخل في شتى مجالات الحياة".



وأكد رئيس تحرير موقع الفجر، والمرشح لانتخابات مجلس النواب 2020 عن دائرة "سنورس وطامية" بمحافظة الفيوم، أنه لا يتوقع أن يكون هناك إقبالًا كبيرًا على انتخابات النواب للمصريين بالخارج خاصة في ظل أزمة كورونا الحالية وتزايد الأعداد في أوروبا، ولكن يتوقع أن يكون هناك مشاركة كبيرة في الداخل لاختيار مجلس يليق بالشعب المصري والدولة المصرية.