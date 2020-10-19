مصطفى ثابت في رسالته لمرشحي الانتخابات: "لا يجب أن يتحول الأمر إلى خناقة وتشكيك في الذمم"

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وجه الدكتور مصطفى ثابت، رئيس تحرير موقع الفجر، والمرشح لانتخابات مجلس النواب 2020 عن دائرة "سنورس وطامية" بمحافظة الفيوم، رسالة إلى المرشحين لانتخابات مجلس النواب بأن يكون التنافس بينهم بشكل أخلاقي لخدمة أهاليهم ودولتهم ولاختيار مجلس نواب يليق بالدولة المصرية وبالشعب المصري.



وقال "ثابت" في حواره ببرنامج "الشارع المصري" المذاع على الفضائية المصرية ": "رسالتي إلى المرشحين إنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا، لا يجب أن تتحول الانتخابات إلى خناقة وتشكيك في الذمم ".



وفي سياق متصل أشار إلى أن من يستغل ماله في الوصول إلى المجلس لن يكون جديرًا بالتعبير عن هذا الشعب، موجهًا رسالته إلى الشعب المصري بالتأكيد على ضرورة النزول والمشاركة "لو أنت منزلتش سيكون الاختيار بنفس الطرق القديمة باختيار المليارديرات أو الذين يتوارثونها أبًا عن جد".

