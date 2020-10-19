البنتاجون: حصيلة الإصابات بكورونا في الجيش الأمريكي تجاوزت 75 ألفا

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" اليوم الاثنين، أن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد ارتفع بما يزيد عن 8% خلال الأسبوعين الماضيين، ليبلغ 75049.

وأوضح بيان للبنتاجون أن الفيروس تم الكشف عنه منذ بداية الجائحة عند 51437 عسكريا و11775 موظفا مدنيا متعاقدا مع الجيش، و7037 من أفراد عائلاتهم و4800 موظف يعملون في شركات متعاقدة مع الوزارة.

وأضاف البيان أن الفيروس أودى بحياة 100 شخص، هم 62 عسكريا و7 من أفراد عائلاتهم و23 موظفا متعاقدا.

وأشار البنتاجون إلى أن العدد الأكبر من الإصابات بكورونا تم الكشف عنه في القوات البرية (19290 حالة)، وتليه القوات البحرية (11367 حالة)، إضافة إلى تسجيل 8017 حالة في القوات الجوية، و6403 حالات في فيلق مشاة البحرية الأمريكي، و5945 حالة في الحرس الوطني، فضلا عن 775 حالة جرى الكشف عنها في مختلف الأجهزة التابعة للبنتاجون.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.