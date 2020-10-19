شاهد.. كواليس الموسم الخامس من المسلسل الإسباني " la casa de papel" (صور)

Advertisements

شارك صناع عمل المسلسل الأسباني "la casa de papel" كواليس تجهيزات الموسم الخامس للمسلسل.



وظهر في الصور أورسولا كوربيرو وهي طوكيو ولإيتزيار إيتونو وهي لشبونة وإستر أسيبو وهي ستوكهولم وذلك أثناء ارتداءهم الملابس الخاصة بعملية السطو على البنك.



المسلسل من بطولة أورسولا كوربيرو (طوكيو)، ألفارو مورتي (البروفيسور)، لإيتزيار إيتونو (لشبونة)، بيدرو ألونسو (برلين)، ميغيل هيران (ريو)، خايمي لورينتي (دينفر)، إستر أسيبو (ستوكهولم)، إنريكي أرسي (أرتورو)، داركو بيريتش (هيلسنكي)، هوفيك كيوتشكيريان (بوغوتا)، لوكا بيروس (مارسيليا)، بيلين كويستا (مانيلا)، فيرناندو كايو (كولونيل تامايو)، رودريجو دي لا سيرنا (باليرمو)، نجوى نيمري (المفتشة سييرا)، خوسيه مانويل بوجا (جانديا)، وغيرهم الكثيرين.