مصطفى ثابت: أعول على الشباب في انتخابات النواب.. وأتمنى استنساخ تنسيقية شباب الأحزاب بجميع المحافظات

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ناشد الدكتور مصطفى ثابت، رئيس تحرير موقع الفجر، والمرشح لانتخابات مجلس النواب 2020 عن دائرة "سنورس وطامية" بمحافظة الفيوم، المصريين بالنزول والمشاركة في انتخابات مجلس النواب لاختيار الأصلح لتمثيلهم والتعبير عنهم.



وقال "ثابت" في حواره ببرنامج "الشارع المصري" المذاع على الفضائية المصرية: "أعول على الشباب كثيرًا النزول والمشاركة في انتخابات البرلمان، خاصة في ظل وجود كيان مثل تنسيقية شباب الأحزاب التي تضم عدد من السياسيين الشباب من كل الاتجاهات".



وأضاف "ترشح الشباب في انتخابات النواب أو الشيوخ يحتاج إلى مصاريف، ومعظم الشباب المؤهل لا يملك المصاريف الطبيعية الخاصة بالانتخابات، وهذا كان الدافع وراء تشكيل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وهو أمر رائع أتمنى استنساخه في كل المحافظات لأن التنسيقية لا توجد إلا في القاهرة وبعض محافظات القاهرة الكبرى".



وأشار إلى أن هناك اهتمام كبير من قبل الدولة المصرية بالشباب، مستطردًا "أصبح لدينا شباب مؤهل وقادر على التمثيل بعد التدريب الكبير الذي توليه الدولة لهم، لأن وجود الشباب في مرحلة بناء الدولة المصرية سيكون عنصر فارق في سرعة تشكيل بناء الدولة المصرية العصرية التي تحدث عنها الرئيس كثيرا".





