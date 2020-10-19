أسامة كمال: العالم أصيب بحالة تجمد بسبب فيروس كورونا

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قال الإعلامي أسامة كمال، إن مصر حدث لها مثل باقي دول العالم بسبب تأثير فيروس كورونا، متابعًا: "العالم كله حدث له حالة تجمد بسبب فيروس كورونا".



وأضاف "كمال"، خلال تقديم برنامجه "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"،: "الدنيا حالها في النازل، مصر حالها في النازل ولكن حالها أحسن من غيرها".



ولفت إلى أن أغلبية البلاد الناشئة مثل مصر تراجعت بسبب كورونا، حتى الكويت والإمارات بدأت تتراجع وسيحدث لهما انكماش، ولكن مصر لم تنكمش بسبب المشروعات التي تمت فيها.







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أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 90 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 98247 حالة حتى أمس.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 127 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد، هو 105424 حالة من ضمنهم 98247 حالة تم شفاؤها، و6120 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

