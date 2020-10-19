"رحلة سائح في مصر" يُعرض بالسكك الحديدية والأندية الرياضية والفنادق والسينما

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 09:56 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
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بدأت وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع الجهات المختلفة في عرض الفيلم الدعائي "رحلة سائح في مصر" على شاشات العرض الموجودة بكل من محطة مصر وبعض محطات السكك الحديدية بعدد من المحافظات المصرية، وذلك بعد عرضه على شاشات المطارات المصرية.

إضافة إلى عرضه على الشاشات الموجودة بالأسواق التجارية الموجودة بالمدن السياحية المختلفة مثل سوق سوهو بمدينة شرم الشيخ وميدان الزهار بمدينة الغردقة، وعرضه ببهو وغرف الفنادق المختلفة.

كما يتم عرضه ببعض الأندية الرياضية، والكافيهات المختلفة، بالإضافة إلى عرضه على الشاشات الموجودة ببعض دور العرض السينمائي.

ومن ناحيتها، أوضحت ايمان محمود رئيس قطاع السياحة الداخلية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي أن ذلك يأتي في ضوء الترويج للمقاصد السياحية المصرية المختلفة وإلقاء الضوء على الإجراءات الاحترازية المطبقة في المطارات والمنشآت الفندقية والمواقع والمتاحف الأثرية للحفاظ علي سلامة السائحين والمواطنين والعاملين بالقطاع السياحي.

جدير بالذكر أن وزارة السياحة والأثار كانت قد قامت بالتعاون مع وزارة الطيران المدني بالبدء في عرض فيلم "رحلة سائح في مصر" على شاشات العرض الموجودة بالمطارات المصرية المختلفة.

وأطلقت وزارة السياحة والأثار هذا الفيلم في أواخر يونيو الماضي قبيل استئناف حركة السياحة الوافدة إلى مصر اعتبارًا من أول يوليو الماضي في إطار الحملة الدعائية التي أطلقتها تحت عنوان "Same Great Feelings”، علي منصات التواصل الاجتماعي المصرية والعربية والدولية، وقد حقق هذا الفيلم أكثر من ١٦٠ مليون مشاهدة في حوالي شهر.

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مصر رحلة سائح في مصر السياحة والاثار

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