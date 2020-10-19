المرشح السابق لتدريب الأهلي يقترب من قيادة بيراميدز
الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 09:53 م
الفجر الرياضي
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اقترب الأرجنتيني رودولفو أروابارينا المدير الفني السابق لفريق شباب الأهلي دبي الإماراتي من تدريب فريق بيراميدز المصري بداية من الموسم المقبل.
ووفقا لبعض التقارير الإعلامية، فأن أروابارينا تلقي اتصالات من مسؤولي بيراميدز لقيادة الفريق في الموسم الجديد بعد الاستقرار على رحيل الكرواتي أنتي تشاشيتش، وتم وضع المدرب الأرجنتيني ضمن القائمة المرشحة لقيادة الفريق بالموسم الجديد التي تضم عدة أسماء أوروبية بجانب مدرب مصري وحيد هو إيهاب جلال.
وأكد مصدر مطلع داخل نادي بيراميدز أنه لا توجد مفاوضات جادة في الوقت الحالي مع أي مدرب خاصة مع انشغال الفريق بمنافسات بطولة الكونفدرالية الإفريقية.
يذكر أن أروابارينا تم ترشيحه من قبل لقيادة الأهلي قبل تعيين الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، بعد رحيل السويسري رينيه فايلر.
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