إصابة زوجة الرئيس الفرنسي بفيروس كورونا

أعلن مكتب بريجيت ماكرون، اليوم الأثنين، عن إصابة زوجة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بفيروس كورونا المستجد"كوفيد-19"، بعد أن خضعت للتحالليل اللازمة وهي تخضغ الآن للعزل الصحي، بعد أن خالطت شخصًا ثبتت إصابته بالفيروس.

وقالت مصادر مقربة من زوجة ماكرون، اليوم الاثنين: إنها ستخضع للحجر لمدة أسبوع واحد، وفقا لوكالة رويترز للأنباء.

وأفادت صحيفة "لوفيجارو"، بأن زوجة الرئيس الفرنسي، لا تظهر عليها أية أعراض للوباء.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 40,540 مليون إصابة، بينهم أكثر من مليون و100 ألف حالة وفاة، وأكثر من 30,261 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.