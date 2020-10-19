أحمد موسي عن تصريحات أسامة هيكل: مصيبة وخدمت أعداء مصر

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 09:14 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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أعرب الإعلامي أحمد موسى، عن استيائه من تصريحات أسامة هيكل وزير الدولة لشئون لإعلام حول الإعلام المصري، مؤكدا أن حديثه غير صحيح، ومغلوط.

وقال "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الإثنين: "مش عايز وزير الدولة للإعلام يزعل مني، لكن هو لا سابنا في حالنا ولا دخل معنا المعركة، بل طعن الإعلام المصري كما تطعنا الجماعة الإرهابية، واصفا: تصريحات "هيكل" بأنها مصيبة وخدمت أعداء مصر".

وأضاف أن الإعلام المصري يدافع عن مصر ويواجه الإعلام المعادي في قطر مردفا: "دوري التصدي للإعلام المعادي، ولو معلمتش كده أكون بخون بلدي".

كان قد هاجم الإعلامي محمد الباز، وزير الدولة لشئون الإعلام أسامة هيكل، وذلك بعد هجوم الأخير على وسائل الإعلام المصرية، موضحًا أن تصريحات الوزير الأخير جعلت العاملون في التلفزيون المصري يستغيثون بالرئيس السيسي.

وقال الباز خلال تقديمه برنامج آخر النهار، إن وزير الإعلام هاجم وسائل الإعلام ليؤكد أن 60% من المجتمع لا يقرؤون الصحف أو يشاهدون التليفزيون، وأنه دون أن يدري يضرب الصناعة الوطنية في مقتل لأن الإعلام لا يمول من أموال الزكاة، ولكن الإعلام صناعة هناك معلنين وصناع وهناك من يدفعون الأموال، وحديث وزير الإعلام يجعلهم يترددون في الدخول للصناع

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