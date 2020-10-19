وزارة الرياضة: إيقاف صرف دفعة سبتمبر من دعم الأندية الرياضية لناديي أبها والفتح

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 09:02 م
بوابة الفجر
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أعلنت لجنة الكفاءة المالية بوزارة الرياضة، اليوم الأثنين أصدار قرار يقضي بإيقاف صرف الدفعة الشهرية، من استراتيجية دعم الأندية الرياضية المستحقة لشهر سبتمبر 2020 لناديي أبها والفتح.

 

وأوضحت الوزراة أن هذا القرار جاء نظرًا لعدم قيام إدارتي الناديين بتسليم المستندات المؤيدة للصرف لدفعة شهر يوليو من هذا العام، وهي مستندات تمثل أساسًا لصرف أي مستحقات شهرية، حيث سبق أن تم إبلاغ الأندية بهذا الإجراء، وإشعارها بأن أي تأخير في تقديم المستندات في وقتها المحدد، سيؤدي إلى اتخاذ عقوبات صارمة.

 

ويأتي ذلك تحقيقًا لمبدأ الشفافية والوضوح، والتأكيد على جميع الأندية بالسعي إلى استيفاء الضوابط اللازمة لتحقيق متطلبات استراتيجية دعم الأندية الرياضية.

 

وزارة الرياضة: إيقاف صرف دفعة سبتمبر من دعم الأندية الرياضية لناديي أبها والفتح

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