الاتحاد الإنجليزي يتخذ قراره بشأن معاقبة بيكفورد بسبب فان دايك

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 09:00 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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ذكرت وسائل إعلام بريطانية أن الإتحاد الإنجليزي لكرة القدم حسم موقفه بشأن معاقبة جوردان بيكفورد حارس مرمى إيفرتون عقب تسببه في إصابة الهولندي فيرجيل فان دايك نجم دفاع ليفربول الإنجليزي.

وأشارت شبكة سكاي سبورتس البريطانية إلى أن فان دايك أصيب في الرباط الصليبي للركبة إثر تدخل من جانب جوردان بيكفورد حارس مرمى إيفرتون خلال مباراة الفريقين مساء السبت الماضي في الدوري الإنجليزي التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما.

وأكدت الشبكة البريطانية أن الإتحاد الإنجليزي قرر عدم إتخاذ أي قرار ضد بيكفورد على الرغم من تدخله العنيف على فان دايك.

وأفادت الشبكة البريطانية بأن الإتحاد الإنجليزي يرى أن حكم المباراة وتقنية الفيديو شاهدوا اللقطة وتم الحكم عليها في وقتها ولذلك لن يتم معاقبة الحارس.

وأوضحت الشبكة البريطانية أن حكم المباراة كان قد أعلن في وقتها حالة تسلل على فان دايك بدون معاقبة بيكفورد ولكن القانون الجديد ينص بأن بيكفورد يجب طرده كون تدخله كان عنيفاً جدًا بغض النظر عن حالة التسلل.

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ليفربول فان دليك بيكفورد

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