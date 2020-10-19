صدق أو لا تصدق.. ريال مدريد يخطف مبابي ونيمار مجاناً

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 08:00 م
بوابة الفجر
محمود صبري
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مازال نادي ريال مدريد يحاول بكل الطرق تكوين فريق لا يقهر بالتعاقد مع عناصر مميزة من أجل حسم لقب دوري أبطال أوروبا مجددا، بالإضافة إلي الحفاظ على لقب الليجا.

وكان النادي الملكي خلال السنوات الماضية يسعي لضم الفرنسي كليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، إلا أن المطالبات المادية الضخمة من قبل النادي العاصمي أجلت الصفقة حتي الموسم المقبل.

وفجر موقع " دون بالون " مفاجأة من العيار الثقيل، عندما أعلن أن النادي الملكي يسعي أيضاً التعاقد مع البرازيلي نيمار جونيور من باريس.

حيث أشار الموقع أن بيريز قد تواصل مع اللاعب وأقنعة بالانتقال رفقة مبابي إلى سانتياغو برنابيو خلال صيف عام 2022.

وأتفق الطرفين على أن ينتقل الثنائي إلى ريال مدريد بشكل مجاني، على أن يتم تعويض تلك التكاليف في المقابل المادي والمتغيرات المتعلقة بالصفقة.

يذكر أن الثنائي قد أنتقل إلي باريس خلال عامي 2017 - 2018 توالياً، حيث تعاقد باريس مع نيمار مقابل 222 مليون يورو من برشلونة، بينما أنتقل مبابي إلى نادي العاصمة قادماً من موناكو مقابل 180 مليون يورو .

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