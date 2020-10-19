الحكم ببراءة ريهام سعيد في قضية قذف شقيق ياسمين عبد العزيز

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 07:56 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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حكمت محكمة جنح الجيزة برئاسة المستشار محمود سلطان، ببراءة الإعلامية ريهام سعيد من تهمة سب شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز.


وقام محامي ريهام سعيد، بنفي علاقة موكلته بالواقعة بحيث خلت الأوراق من أي شئ يدين ريهام سعيد.


وكان وائل عبد العزيز شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز، قد رفع دعوى قضائية ضد ريهام سعيد يتهمها بالسب والقذف وذلك من خلال حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" والتي تحدثت فيها "سعيد" عن خلافاته مع شقيقته ياسمين عبد العزيز قائله: "أكيد يوم القيامة قرب، الأخ بيتكلم على عرضه وشرفه، لو فاكر كده إنك ضايقتها فأنت ضايقتنا أحنا، أنت كسرت قواعد الأدمية والعيش والملح والدم الواحد".

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