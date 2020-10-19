محاضرة فنية من موسيماني لتصحيح الأخطاء في الأهلي قبل مران الغد

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 07:48 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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يعقد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة فنية مع لاعبي الفريق الأحمر قبل انطلاق المران الجماعي غدًا الثلاثاء على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

ويقوم موسيماني خلال هذه المحاضرة بتصحيح الأخطاء التي وقع اللاعبون في المباراة السابقة أمام فريق الوداد المغربي رغم الفوز بثنائية وتحديدًا خط الدفاع.

ويستأنف الأهلي تدريباته غدًا الثلاثاء عقب الراحة التي حصل عليها اللاعبون لمدة ٤٨ ساعة بعد العودة من المغرب والفوز على الوداد بهدفين دون رد.

ويستعد الأهلي لمواجهة الوداد المغربي يوم الجمعة المقبل على ستاد القاهرة الدولي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويكفي الفريق الأحمر التعادل في مباراة الإياب أو الهزيمة بفارق هدف وحيد للتأهل إلى المباراة النهائية.

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موسيماني لقاء الاهلي والوداد دوري أبطال افريقيا الاهلي

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