أستون فيلا يشيد بأداء تريزيجيه أمام ليستر سيتي









أشاد نادى أستون فيلا الإنجليزي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" بأداء لاعب منتخبنا الوطني محمود حسن تريزيجيه مع الفريق هذا الموسم حتي الآن.





ونشر الموقع الرسمي للنادي الإنجليزي أرقام لاعب منتخبنا الوطني أمام ليستر سيتي ووصفه انه من ضمن أفضل لاعبي المباراة.





وكان تريزيجيه قد شارك فى فوز أستون فيلا على نظيره ليستر سيتي بنتيجة هدف مقابل لاشئ ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.





ويحتل حاليا أستون فيلا المركز الثاني بجدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " بعد مرور 5 جولات من عمر البطولة.



