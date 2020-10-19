رئيس وزراء أرمينيا: تركيا تعرقل تطبيق بيان موسكو حول الهدنة

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 07:40 م
رئيس الوزراء الأرمني
رئيس الوزراء الأرمني
وكالات
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اعتبر رئيس الوزراء الأرمني، نيكول باشينيان، أن تركيا تعرقل تطبيق الاتفاق بين أرمينيا وأذربيجان حول هدنة في قره باغ، قائلا إنها "تسعى إلى إضعاف نفوذ روسيا في جنوب القوقاز".


وصرح باشينيان، في مقابلة مع وكالة "تاس" الروسية، اليوم الاثنين: "إننا على يقين بأننا لم نتمكن حتى الآن من تطبيق بيان موسكو بسبب وجود قوى تعرقل هذا الأمر بشكل كبير. الحديث يدور بالدرجة الأولى عن تركيا".

 

وأضاف باشينيان: "تركيا مهتمة بفشل بيان موسكو... الإجراءات التركية تهدف إلى تنحية روسيا من جنوب القوقاز... لتركيا مصلحة في فشل المبادرة الروسية وهو يأملون عبر ذلك في شق نفوذ روسيا بالمنطقة".

 

وتعتبر تركيا حليفا رئيسيا لأذربيجان، التي تخوض قتالا ضد القوات الأرمنية ساعية إلى استعادة السيطرة على الأراضي التي خسرتها خلال الحرب مع الجانب الأرمني في 1992-1994.

 

ومنذ بدء التصعيد في المنطقة يوم 27 سبتمبر اتهمت أرمينيا الحكومة التركية بتأجيج المواجهة العسكرية ونقل "إرهابيين" إلى ساحات القتال في قره باغ، الأمر الذي تنفيه بشدة أنقرة وباكو.

 

وتوصلت أذربيجان وأرمينيا خلال اجتماع على مستوى وزراء الخارجية بوساطة من روسيا، يوم 10 أكتوبر، إلى اتفاق حول إعلان وقف إطلاق النار لأهداف إنسانية، لكن لاحقا تبادل الطرفان الاتهامات بخرقه.

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