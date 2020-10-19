الزمالك يتحرك لضم المايسترو

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 07:30 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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تخطط إدارة الزمالك، لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بناءا على رغبة المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو.

الزمالك يتحرك لضم نجم وادي دجلة

تحرك مسؤولو الزمالك، لإنهاء مفاوضاتهم مع إدارة وادي دجلة بشأن التعاقد مع محمد عبد العاطي، لاعب وسط الفريق الدجلاوي، خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.

وأبدى مسؤولو نادي الزمالك، إعجابهم بمستوى الاعب في بطولة الدوري المصري مع وادي دجلة، حيث تراه إدارة الأبيض بديل جيد لطارق حامد.

من جانبه أبدى محمد عبد العاطي موافقة مبدئية بشأن الانتقال إلى صفوف الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، مطلع الموسم الجديد.

الجدير بالذكر أن الزمالك، حسم أولى صفقات الفريق لفترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بالتعاقد مع الظهير الدولي التونسي حمزة المثلوثي.

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