مران أخير "تكتيكي" لبيراميدز قبل مواجهة حوريا
الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 07:25 م
علي نبوي
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خاض فريق نادي بيراميدز مرانا تكتيكيا في تدريبه الأخير بملعب مولاي رشيد استعدادا لمواجهة حوريا الغيني.
واشتمل المران على تدريبات خفيفة وإحماء بجانب تقسيمة في نهاية المران تحت إشراف المدير الفني الكرواتي أنتي تشاتشيتش.
ويلتقي بيراميدز مع حوريا الغيني في التاسعة من مساء الثلاثاء بملعب محمد الخامس في كازبلانكا في نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.
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