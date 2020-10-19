أحمد حسن يُحذر الأهلي قبل موقعة الإياب أمام الوداد

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 06:29 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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تحدث أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، عن أهمية أحترام الأهلي لمنافسه الوداد المغربي لانه لم يحسم الصعود إلى المباراة النهائية في دوري أبطال إفريقيا، مؤكدًا أن لقاء الإياب أمام الوداد المغربي لن يكون سهلًا.

وقال عبر برنامجه ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "البعض توقع أن الأفضلية ستكون لمشاركة أحمد فتحي أمام الوداد، وموسيماني بالتأكيد يعلم بإمكانية غياب فتحي عن المباراة النهائية، ومن الوارد أنه يرى سرعة هاني، بينما علي معلول كانت له الأولوية الهجومية في تلك المباراة، هاني وحسين الشحات استطاعوا التعامل بشكل جيد مع هجوم الوداد من الجبهة اليمني للأهلي".

وأضاف: "ديانج من أفضل المحترفين الذين تعاقد معهم الأهلي في آخر عشر سنوات، لاعب لديه المقومات للعب في أوروبا، الجميع فوجئ بسحبه من الشوط الثاني، ولكن موسيماني فكر في لقاء الإياب، وديانج لاعب مهم بالنسبة له، وبعد مشاركة حمدي فتحي بدلا منه قدم مباراة جيدة، رغم أن التغيير كان فيه مغامرة، لكن حالة "الفوقان" بين اللاعبين ساهموا في اتخاذ القرار بخروجه بعد حصوله على البطاقة الصفراء".

وواصل ::البعض توقع أن آليو بادجي سوف يشارك، لكن قد يكون شارك مروان محسن للعب كمحطة في اللقاء، وهي وجهة نظر فنية، قد يكون موسيماني على قناعة بمروان".

وأكمل: "نسبة استحواذ الأهلي كانت أعلى من الوداد، الأهلي استحوذ على الكرة بنسبة 53%، الفريق الأحمر كان الأخطر وهدد مرمى الفريق المغربي كثيرا، وكانت اللياقة البدنية مميزة، وأهدر حسين الشحات فرصة هدف مؤكد، لو تم تسجيلها لتأكد وصول الأهلي إلى المباراة النهائية".

وأردف: "الأهلي لديه 11 محاولة منهم 3 على المرمى، و8 للوداد بينهم 2 فقط على المرمى".

وأتم: "الجهاز الفني للأهلي يعلم مدى صعوبة لقاء الإياب، والجماهير الودادية كانت عامل فارق، لقاء العودة لن يكون سهلا، والصعود لم يحسم، وعلى الأهلي ضرورة تسجيل هدف مبكر، من أجل حسم الصعود".

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