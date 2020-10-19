رونالدو وميسي يزينان قائمة المرشحين لتشكيلة فريق الأحلام

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 06:30 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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ذكرت تقارير صحفية فرنسية أنه تم الإعلان عن المرشحين الجدد للدخول في أفضل تشكيلة بتاريخ كرة القدم أو ما يعرف باسم تشكيلة فريق الأحلام والتي سيتم الإعلان عنها في ديسمبر المقبل.

وأعلنت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية في وقت سابق عن المرشحين في مراكز حراسة المرمى والظهير الأيمن وقلب الدفاع وظهير أيسر بالإضافة إلى مركز خط الوسط الدفاعي والهجومي.

ورشحت المجلة الفرنسية بعض نجوم الساحرة المستديرة على رأسهم كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي للدخول في تشكيلة فريق الأحلام في مراكز الجناح الأيمن ورأس الحربة والجناح الأيسر. وجاءت القائمة كالأتي:

جارزينيو وديفيد بيكهام وجورح بست وصامويل إيتو ولويس فيجو وجارينشا وكيفين كيغان وليونيل ميسي وآرين روبين وستانلي ماثيوس.

جيرد مولر وروماريو ورونالدو نازاريو وماركو فان باستن وجورج ويا ودينس بيركامب ويوهان كرويف وكيني دالجليش وأوزيبيو وساندور كوتشيس.

ريفالدو وروبيرتو ريفالينو وكريستيانو رونالدو ورونالدينيو وكارل هانز رومينيجيه وخريستو ستويتشكوف وأوليغ بلوخين وريان جيجز وتيري هنري ودراجان دجاييتش.

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