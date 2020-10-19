ضربة تهز برشلونة.. بيريز يخطط لخطف نجم المستقبل في البلوجرانا

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 06:00 م
بوابة الفجر
محمود صبري
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مازال فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، يبحث عن عناصر شابة مميزة من أجل تأمين مستقبل النادي الملكي ووضعة في المسار الصحيح مبكراً.

وخطف الإسباني الشاب أنسو فاتي لاعب فريق برشلونة أنظار كبار أندية العالم بعد أن أصبح أصغر لاعب يُسجل هدف دولي لمنتخب لاروخا، إضافة إلي تألقة اللافت في تشكيل رونالد كومان هذا الموسم.

وأشار موقع " دون بالون " الإسباني أن بيريز يستهدف التعاقد مع أنسو فاتي لعمل شراكة مدوية رفقة الثنائي رودريغو جوس، فينيسيوس جونيور.

حيث تواصل رئيس الميرنغي مع خورخي مينديز وكيل أعمال النجم الإسباني لبحث إمكانية، إنتقالة إلى سانتياغو برنابيو.

ومن جهته أبدي مينديز ترحيب كبيرة بالفكرة خاصة وأن اللاعب ينتهي تعاقده، داخل الكامب نو خلال صيف عام 2022, وهو ما يُجبر النادي الملكي على أستقطابة بشكل مجاني.

يذكر أن برشلونة قد مدد عقد فاتي مؤخراً حتي موسم 2022 بشرط جزائي يقدر بـ 400 مليون يورو .

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