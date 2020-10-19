"الورد الأحمر عودك".. إيمي سلطان في وصلة رقص بإحدى الأفراح

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شاركت الراقصة إيمي سلطان، فيديو لها أثناء رقصها في أحد الأفراح، وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت "سلطان" في الفيديو وهي ترقص ببدلة رقص حمراء، وكتبت تعليقا قائله: "هذا منتصف الأسبوع الأحمر"، وتفاعل الجمهور مع الفيديو من خلال خاصية التعليقات وكانت أبرزها: "يسلم وسطك، واحلى بدل رقص بدلك ايمي"،"جميلة جدا جدا"،"الورد الاحمر عودك".



يذكر أن الراقصة إيمي سلطان، قد كشفت سابقا أنها درست الهندسة وهذا ما جعلها تتقن الرقص.