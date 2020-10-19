راقصىة برازيلية وتعيش في مصر.. تعرف على الراقصة التي قلبت مواقع التواصل الاجتماعي

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 04:46 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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آثارت راقصة برازيلية الجدل حول مواقع التواصل الاجتماعي، أمس وفي الساعات القليلة الماضية حيث ظهرت في مركز تجميل وهي ترقص على أغنية "اخواتي"، لفريق المهرجانات الشعبية "الصورايخ"، وزوكش، وشحتة كاريكا.


وانبهر برقصها عدد كبير من رواج مواقع التواصل الاجتماعي، وهي تدعى لورديانة وهي من أصل برازيلي ولكنها تعيش في مصر وتعمل راقصة في الحفلات والفنادق وكانت تعطي الفتيات كورسات في الرقص.


وظهر في الحساب الرسمي لـ لورديانة أنها تحب مصر، حيث قامت بزيارة عدد كبير من المعالم السياحية في مصر.

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