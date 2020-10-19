موسيماني سيعقد جلسة مع لجنة التخطيط بسبب تدعيمات الفريق

استقر بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على عقد جلسة مع لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة، عقب مواجهة الوداد البيضاوي، بدوري أبطال إفريقيا.









ويأتي اجتماع بيتسو مع مسؤولي الأهلي، من أجل تحديد التدعيمات المطلوبة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وموقف المعارين من العودة مرة أخرى.









كما يتناقش موسيماني مع الإدارة الحمراء، حول الأسماء الراحلة عن الفريق لعدم الحاجة الفنية إلى خدماتهم، وتسويقهم في الشتاء.









وكان النادي الأهلي، حقق فوزًا على الوداد البيضاوي المغربي، بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال.









ومن المقرر أن يستضيف النادي الأهلي نظيره المغربي، مساء الجمعة المقبلة على ملعب القاهرة الدولي، في مباراة الإياب حيث يحتاج المارد الأحمر، للفوز أو التعادل بأي نتيجة أو الهزيمة بفارق هدف، من أجل العبور للمباراة النهائية.



