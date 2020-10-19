تعرف على مواجهات الجولة الاخيرة لمجموعة الجيزة بالقسم الثالث

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 04:10 م
بوابة الفجر
لؤي ماجد
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يقام في الثالثة من عصر الثلاثاء، مواجهات الجولة الأخيرة، للمجموعة الخامسة للقسم الثالث بإقامة 7 مباريات قوية ومرتقبة، في حسم الصعود للقسم الثاني وصراع البقاء بالمسابقة.

حيث يستضيف جولدي صاحب المركز الثالث برصيد 45 نقطة فريق أكتوبر صاحب المركز السابع برصيد 34 نقطة، يذكر أن نتيجة مباراة الدور الأول انتهت بفوز جولدي بهدفين دون مقابل، سجلهما صالح موسي وانس عبد الوهاب (شيكا).

ويستضيف حلوان العام صاحب المركز الرابع برصيد 44 نقطة فريق المصرية للاتصالات صاحب الوصافة برصيد 62 نقطة، يذكر ان نتيجة مباراة الدور الأول انتهت بفوز الإتصالات بهدف دون مقابل، سجله اللاعب هشام رأفت.

ويخرج جينيس صاحب المركز الحادي عشر برصيد 25 نقطة لمواجهة الدخان متصدر المجموعة برصيد 65 نقطة، يذكر أن نتيجة مباراة الدور الأول انتهت بفوز الدخان بأربعة أهداف مقابل هدف.

ويستضيف البدرشين صاحب المركز الرابع عشر برصيد 18 نقطة فريق أبو النمرس صاحب المركز الثاني عشر برصيد 20 نقطة، يذكر أن نتيجة مباراة الدور الأول انتهت بفوز البدرشين بهدفين مقابل هدف، سجل لأبو النمرس عبد العاطي كفتة وسجل هدفين البدرشين اللاعب إسلام مجدي (تاكي).

ويستضيف الصف صاحب المركز السادس برصيد 34 نقطة فريق القومي صاحب المركز الخامس برصيد 35 نقطة، في مباراة قوية بين الفريقين على ملعب الصف، يذكر أن نتيجة مباراة الدور الأول انتهت بالتعادل الايجابي بهدف لكلا الفريقين، سجل للقومي اللاعب ممدوح رأفت (بيسا) وسجل للصف اللاعب أيمن حنفي.

ويخرج المعادي صاحب المركز الثامن برصيد 32 نقطة لملاقاة بشتيل صاحب المركز التاسع برصيد 32 نقطة، في مباراة قوية بين الفريقين، يذكر أن نتيجة مباراة الدور الأول انتهت بفوز المعادي بثلاث أهداف مقابل هدف.

ويستضيف العياط صاحب المركز العاشر برصيد 28 نقطة فريق الصيد صاحب المركز الثالث عشر برصيد 20 نقطة، يذكر أن نتيجة مباراة الدور الأول انتهت بفوز العياط بهدفين دون مقابل سجلهما أحمد أبو الليل (زعبوطة).

ترتيب المجموعة الخامسة

1- الدخان 65 نقطة
2- الإتصالات 62 نقطة
3- جولدي 45 نقطة
4- حلوان العام 44 نقطة
5- القومي 35 نقطة
6- الصف 34 نقطة
7- أكتوبر 34 نقطة
8- المعادي 32 نقطة
9- بشتيل 32 نقطة
10- العياط 28 نقطة
11- جينيس 26 نقطة
12- أبو النمرس 20 نقطة
13- الصيد 20 نقطة
14- البدرشين 18 نقطة

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