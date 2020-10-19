رونالدو ينافس رونالدينيو على مركز الجناح الأيسر في قائمة فريق الأحلام

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 03:29 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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أعلنت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين عن قائمة تضم أفضل عشرة لاعبين فيما يخص مركز الجناح الأيسر وذلك خلال السبعين عاماً الأخيرة على مدار تاريخ كرة القدم الحديثة.


وضمت القائمة كلاً من البرتغالي كريستيانو رونالدو والبرازيلي ريفالدو بالإضافة إلى مواطنيه رونالدينيو وروبرتو ريفيلينو مع الفرنسي تيري هنري وكذلك الإيرلندي ريان جيجز وتوفرت القائمة أيضاً على أسماء السوفيتي أولج بلوكين والألماني كارل هايز رومينيجه والبلغاري هريستو ستويكشوف.


يُذكر أن المجلة الفرنسية كانت قد أعلنت عن تقديم جائزة إستثنائية خلال الموسم الجاري أطلقت عليها الكرة الذهبية لفريق الأحلام بإختيار أفضل تشكيل مثالي في التاريخ ويتم الحصول على النتائج وفق تصويت 170 صحفي حول العالم.

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رونالدينيو رونالدو الكرة الذهبية للأساطير

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