أمريكا تطالب العراق بفرض سيطرته على المليشيات المدعومة من إيران

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 02:45 م
الخارجية الأمريكية
الخارجية الأمريكية
وكالات
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قالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الاثنين، إنه على الحكومة العراقية فرض سيطرتها على المليشيات المدعومة من إيران التي تهاجم الأقليات الدينية والعرقية والمتظاهرين.

 

وأضافت الخارجية الأمريكية، أن سطوة الميليشيات الموالية لإيران تمنع مساعدة المجتمع الدولي للعراق، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

وفي سياق آخر، قررت سلطات إقليم كردستان العراق، تمديد حظر التجول حتى العاشر من أبريل المقبل ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

 

وقد أعلن إقليم كردستان العراق، تسجيل ١٢ إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية.

 

وضمن جهود مكافحة تفشي فيروس كورونا في العراق، أعلنت خلية الأزمة في محافظة كربلاء، أمس الاثنين، تمديد حظر التجول إلى 11 أبريل.

 

هذا وعقدت الخلية مؤتمراً صحفيا، وقررت من خلاله أيضاً إرسال ثلاثة أفواج أمنية ونشرها على المداخل الخارجية للمحافظة، من أجل منع دخول أي زائر"، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء العراقية "واع".

 

كما تقرر حجر الوافدين كافة خلال الزيارة الشعبانية من داخل وخارج المحافظة".

 

 

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الميليشيات الايرانية العراق الخارجية الأمريكية أمريكا

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