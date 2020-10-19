ثلاثي الزمالك مُهدد بالغياب عن نهائي دوري أبطال أفريقيا

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 02:30 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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قطع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك شوطاً كبيراً في الوصول لنهائي دوري أبطال أفريقيا بعد أن حسم ذهاب الدور نصف النهائي بالفوز على الرجاء المغربي بهدف مقابل لا شيء على ملعب إستاد مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء.


وبالرغم من الفوز الذي حققه الفريق يوم أمس إلى أن الجهاز الفني إلى أن الجهاز الفني للمارد الأبيض بقيادة جيمي باتشيكو يخشى غياب ثلاثة لاعبين من الفريق عن المباراة النهائية حال حسم الزمالك للتأهل في لقاء الإياب بالقاهرة الأسبوع القادم.


الثلاثي المهدد بالغياب عن النهائي حال الحصول على بطاقة صفراء ثالثة في لقاء الإياب هم حارس المرمى محمد أبوجبل ومتوسط الميدان طارق حامد بالإضافة إلى مهاجم القلعة البيضاء مصطفى محمد.

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