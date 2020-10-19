الكشف عن فضيحة كبيرة في البحرية البريطانية

كشفت مصادر مطلعة، اليوم الاثنين، عن فضحية كبيرة بالبحرية البريطانية، حيث ظهر ضابط غواصة يقود منظومة صواريخ نووية، ثملا أثناء عملية التفريغ، وتم إيقافه عن الخدمة.

ووفقًا لصحيفة "صن" البريطانية، جرت الحادثة أثناء رسو الغواصة البحرية البريطانية "فيغيلانت" في القاعدة الأمريكية "كينغ باي" في ولاية جورجيا.

وأوضحت المصادر المطلعة، أن البحارة البريطانيين فيما كانوا يستعدون لتفريغ 16 صاروخا من طراز "تريدينت"، يحمل كل منها ثلاثة رؤوس حربية نووية، ظهر الضابط، لين لوف، الذي كان من المقرر أن يتولى قيادة المنظومة، على متن الغواصة وهو في حالة سكر، وأحضر معه دجاجة مقلية.

وقالت المصادر المطلعة: "لم يكن في حالة تسمح له بتحمل المسؤولية عن الأسلحة النووية. الضابط الذي كان من المفترض أن يستبدله، أدرك أن مثل هذا الأمر لا يجب أن يحدث. ولم يكن هناك خيار سوى إبلاغ القيادة العليا".

وتابعت المصادر، أن الضابط المذنب تم إرساله إلى قاعدة في اسكتلندا، حيث ترابط الغواصة في الأصل، وتم فتح تحقيق ضده.

ويذكر أن الغواصة البريطانية المذكورة حصلت بها في السابق فضائح مشابهة، حيث فقد قائدها السابق وكبير المساعدين منصبيهما بسبب علاقات مع نساء على متنها، كما جرى فصل تسعة من أفراد الطاقم بسبب تعاطي المخدرات.