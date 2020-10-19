موقف الاتحاد الإنجليزي من معاقبة بيكفورد

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 02:02 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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كشفت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين موقف الإتحاد الإنجليزي من معاقبة جوردان بيكفورد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي إيفرتون بعد التدخل العنيف بحق الهولندي فيرجيل فان دايك لاعب ليفربول.


وقالت شبكة " سكاي سبورتس " أن بيكفورد لن يواجه أي عقوبة على المستوى التأديبي خاصةً أن الإصطدام بينه وبين فان دايك لم يكن متعمداً بعد مراجعة تقنية الفيديو التي أكدت أن مدافع الريدز كان متسلسلاً الأمر الذي جعل الحكم لا يحتسب ركلة جزاء.


ونوهت إلى أن الفار أشار إلى أن تدخل حارس إيفرتون لا يستحق إشهار البطاقة الحمراء في وجهة خاصةً أن التدخل لا يحمل أي تعمد أو إيذاء.

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ليفربول فان دايك بيكفورد الدوري الإنجليزي

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