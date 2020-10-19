تويوتا تخطط لنسخة GR لسيارة لاند كروزر

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 01:52 م
بوابة الفجر
Advertisements

أوضحت تويوتا منذ فترة طويلة أنها تريد إنشاء مجموعة كاملة من GR، والتي تنوي عدم تفويت أي طراز منها. لا هايلكس ولا لاند كروزر. وإذا كنا ننتظر العرض التقديمي الرسمي لأول مرة ، فقد أصبح الثاني جزءًا من سيناريو واقعي للغاية.

كما قال ممثل تويوتا أستراليا لـ Carsales وأعاد إنتاج Motoring ، "لا يوجد سبب لعدم وجود إصدارات GR من طراز Hilux و Land Cruiser. في الواقع ، تم تأكيد هايلوكس بالفعل ". عمليا ، خلف الكلمات نرى GR Land Cruiser قادمًا (في الصور Xtreme ، إصدار خاص للإمارات)! تتميز سيارات الدفع الرباعي الكبيرة من تويوتا بمحركات قوية للغاية ، مثل محرك الديزل V8 سعة 4.5 تربو مزدوج بقوة 271 حصانًا و 650 نيوتن متر ، ولكن أيضًا محرك البنزين 5.7 V8 بقوة 383 حصانًا وعزم الدوران 546 نيوتن متر. تم إطلاق هذا الأخير في السابق في إصدار ضاغط بقوة 550 حصان لأسواق مختارة في الشرق الأوسط.

ولم يتم توضيح ما إذا كانت نسخة GR ستعنى بالنموذج الحالي أم النموذج التالي. ليس من المستبعد أن يكون هذا ما سنراه في GR Hilux ، والذي يشاع على نطاق واسع بأنه محرك ديزل جديد 3.3 V6 twinturbo ، مع أداء في حدود 300 حصان و 700 نيوتن متر.

أخبار تهمك

إلغاء حبس سما المصري سنتين في قضية سب ريهام سعيد

منذ يوم

أزمة تواجه موسيماني قبل إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 6 ساعات

أحدث 5 قرارات بشأن انتخابات مجلس النواب

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة صادمة.. هذا المرض يهدد مرضي فيروس كورونا

منذ ساعة

بدر يانون يبلغ الأهلي بموعد خضوعه للفحوصات الطبية

منذ ساعتين و 11 دقيقة

رد فعل غريب من بدر بانون بعد هزيمة الرجاء أمام الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

توجيه عاجل من الرئيس السيسي للقوات المسلحة

منذ حوالي 19 ساعة

هل أصحاب فصيلة الدم "A" أكثر عرضة للإصابة بكورونا.. الصحة تجيب (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

تعليقات ورد فعل المغاربة على هزيمة الرجاء أمام الزمالك (فيديو)

منذ ساعتين و 53 دقيقة

"الصحة": تسجيل 127 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و11 حالة وفاة

منذ حوالي 14 ساعة

خاص- حقيقة غياب الشناوي عن المباراة النهائية لدوري الأبطال حال التأهل

منذ أقل من ساعة

عاجل.. انتخاب عبد الوهاب عبد الرازق رئيسا لمجلس الشيوخ

منذ يوم

بشرى سارة للرجاء قبل موقعة الزمالك

منذ 42 دقيقة

أزمة طاحنة تضرب الأهلي قبل مواجهة الوداد

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يخطف نجم منتخب الشباب بتوصية من ربيع ياسين

منذ يوم

"الأوقاف" تعلق على واقعة إمام بهاء سلطان

منذ يوم

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:16 ص

أحدث 5 قرارات بشأن انتخابات مجلس النواب

توجيه عاجل من الرئيس السيسي للقوات المسلحة

07:02 م

أزمة طاحنة تضرب الأهلي قبل مواجهة الوداد

12:21 م

بشرى سارة للرجاء قبل موقعة الزمالك

01:27 م

هل أصحاب فصيلة الدم "A" أكثر عرضة للإصابة بكورونا.. الصحة تجيب (فيديو)

10:14 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحكومة مديونة لنا يا رئيس الوزراء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | عبد الناصر «أبو الصناعة الوطنية»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 16 | ذئاب الجبل.. «زلزال» صفاء عامر وأبوعميرة الذى هز مصر «مرتين»