تويوتا تخطط لنسخة GR لسيارة لاند كروزر





أوضحت تويوتا منذ فترة طويلة أنها تريد إنشاء مجموعة كاملة من GR، والتي تنوي عدم تفويت أي طراز منها. لا هايلكس ولا لاند كروزر. وإذا كنا ننتظر العرض التقديمي الرسمي لأول مرة ، فقد أصبح الثاني جزءًا من سيناريو واقعي للغاية.





كما قال ممثل تويوتا أستراليا لـ Carsales وأعاد إنتاج Motoring ، "لا يوجد سبب لعدم وجود إصدارات GR من طراز Hilux و Land Cruiser. في الواقع ، تم تأكيد هايلوكس بالفعل ". عمليا ، خلف الكلمات نرى GR Land Cruiser قادمًا (في الصور Xtreme ، إصدار خاص للإمارات)! تتميز سيارات الدفع الرباعي الكبيرة من تويوتا بمحركات قوية للغاية ، مثل محرك الديزل V8 سعة 4.5 تربو مزدوج بقوة 271 حصانًا و 650 نيوتن متر ، ولكن أيضًا محرك البنزين 5.7 V8 بقوة 383 حصانًا وعزم الدوران 546 نيوتن متر. تم إطلاق هذا الأخير في السابق في إصدار ضاغط بقوة 550 حصان لأسواق مختارة في الشرق الأوسط.



