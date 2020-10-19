أمير عزمي مجاهد يكشف مفاجأة بشأن مفاوضات خالد جلال مع البنك الأهلي

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 02:00 م
امير عزمي مجاهد
امير عزمي مجاهد
الفجر الرياضي
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علق أمير عزمي مجاهد نجم الزمالك السابق على أنباء وجود مفاوضات مع البنك الأهلي، للعمل مع خالد جلال ضمن الجهاز الفني الجديد الذي سيقود الفريق في الموسم القادم.

وقال في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر:"مسئولي النادي تعاقدوا مع خالد جلال، لتولي تدريب الفريق، ووعدوه بتوفير الإمكانيات، لكن تغير الكلام خلال 24 ساعة، ونتمنى التوفيق للجهاز الفني بقيادة محمد يوسف".

وأضاف: "هذه أمور تحدث في كرة القدم، والأمور تغيرت في خلال 24 ساعة ولا أعلم السبب الرئيسي، وما أعلم أن البنك الأهلي اتفق مع خالد جلال، وبدأوا في عرض لاعبين للانضمام لصفوف الفريق، لكن لا توجد مشكلة نتمني التوفيق للكابتن يوسف".



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