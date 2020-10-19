الحكومة التونسية تعلن حظرا للتجول في عموم البلاد

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 01:23 م
تونس
تونس
وكالات
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أعلنت الحكومة التونسية، اليوم الاثنين، حظرا للتجول في عموم البلاد بداية من الثلاثاء للسيطرة على تفشي وباء كورونا، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وكانت السلطات الصحية في تونس، أعلنت تسجيل 5752 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و 114 وفاة، خلال الأربعة أيام الماضية.

 

وأوضحت الصحة التونسية، أن إجمالي حالات الإصابة وصل إلى 40542 حالة، فيما بلغت حالات الوفاة 629 حالة.

 

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 39,801 مليون إصابة، بينهم أكثر من مليون و 100 ألف حالة وفاة، وأكثر من 29,790 مليون حالة شفاء.

 

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

 

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