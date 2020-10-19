وزير الشباب عن مبادرة "لا للتحرش": ظاهرة عالمية

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 01:22 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إنهم يعملون على اطلاق مبادرات مجتمعية تخص المجتمع المصري من فترة لأخرى. 

وأعلن "صبحي"، خلال لقاء خاص ببرنامج صباحك مصري"" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر 2"، اليوم الإثنين، اطلاق مبادرة "لا للتحرش" لتدريب الفتيات على مهارات الدفاع عن النفس، موضحا أن هذه الظاهرة لا تمثل المجتمع المصري وحده ولكن تمثل العالم كله.

وأضاف أن الرئيس السيسي يولي اهمية كبرى بالمرأة المصرية والشباب وهو ما انعكس على استراتيجية الوزارة.

ووجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة التهنئة لمجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور وجماهير النادي وذلك عقب الفوز على الرجاء البيضاوي في المغرب مساء اليوم في ذهاب نصف نهائي إفريقيا.

وتمنى صبحي فوز الزمالك في لقاء العودة والمقررة إقامته في القاهرة السبت المقبل، لحسم التأهل للنهائي الإفريقي.

كان الزمالك قد فاز على الرجاء المغربي بهدف دون رد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والتي أقيمت على مركب محمد الخامس بالدار البيضاء في المغرب.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وير الرياضة وزير الشباب لا للتحرش دوري أبطال افريقيا بوابة الفجر الفجر أخبار مصر

أخبار تهمك

عاجل.. وفاة المطربة التونسية نعمة بعد صراع مع المرض

منذ يوم

عاجل.. انتخاب عبد الوهاب عبد الرازق رئيسا لمجلس الشيوخ

منذ حوالي 23 ساعة

بشرى سارة للرجاء قبل موقعة الزمالك

منذ أقل من نصف ساعة

أحدث 5 قرارات بشأن انتخابات مجلس النواب

منذ حوالي 4 ساعات

"الأوقاف" تعلق على واقعة إمام بهاء سلطان

منذ يوم

تعليقات ورد فعل المغاربة على هزيمة الرجاء أمام الزمالك (فيديو)

منذ ساعتين و 38 دقيقة

الأهلي يخطف نجم منتخب الشباب بتوصية من ربيع ياسين

منذ يوم

إلغاء حبس سما المصري سنتين في قضية سب ريهام سعيد

منذ يوم

مفاجأة صادمة.. هذا المرض يهدد مرضي فيروس كورونا

منذ ساعة الا ربع

"الصحة": تسجيل 127 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و11 حالة وفاة

منذ حوالي 14 ساعة

أزمة تواجه موسيماني قبل إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 5 ساعات

توجيه عاجل من الرئيس السيسي للقوات المسلحة

منذ حوالي 19 ساعة

خاص- حقيقة غياب الشناوي عن المباراة النهائية لدوري الأبطال حال التأهل

منذ 34 دقيقة

رد فعل غريب من بدر بانون بعد هزيمة الرجاء أمام الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

أزمة طاحنة تضرب الأهلي قبل مواجهة الوداد

منذ ساعة و نصف

بدر يانون يبلغ الأهلي بموعد خضوعه للفحوصات الطبية

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

رغم نهاية المهلة.. محاولات مصرية لاستضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا

وزير الرياضة يُعلن جاهزية مصر لاستضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا

وزير الشباب والرياضة: مصر مستعدة لاستضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا

تعرف على موعد أول مران للزمالك استعدادًا لمواجهة الرجاء بدوري الأبطال

وزير الرياضة يطمئن على بعثة الأهلي

بن شرقي يتقدم للزمالك على الرجاء.. 30 دقيقة لعب والأبيض يتفوق

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:16 ص

أحدث 5 قرارات بشأن انتخابات مجلس النواب

توجيه عاجل من الرئيس السيسي للقوات المسلحة

07:02 م

أزمة طاحنة تضرب الأهلي قبل مواجهة الوداد

12:21 م

بشرى سارة للرجاء قبل موقعة الزمالك

01:27 م

خاص- حقيقة غياب الشناوي عن المباراة النهائية لدوري الأبطال حال التأهل

01:20 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحكومة مديونة لنا يا رئيس الوزراء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | عبد الناصر «أبو الصناعة الوطنية»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 16 | ذئاب الجبل.. «زلزال» صفاء عامر وأبوعميرة الذى هز مصر «مرتين»