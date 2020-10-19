وزير الشباب عن مبادرة "لا للتحرش": ظاهرة عالمية

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إنهم يعملون على اطلاق مبادرات مجتمعية تخص المجتمع المصري من فترة لأخرى.





وأعلن "صبحي"، خلال لقاء خاص ببرنامج صباحك مصري"" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر 2"، اليوم الإثنين، اطلاق مبادرة "لا للتحرش" لتدريب الفتيات على مهارات الدفاع عن النفس، موضحا أن هذه الظاهرة لا تمثل المجتمع المصري وحده ولكن تمثل العالم كله.





وأضاف أن الرئيس السيسي يولي اهمية كبرى بالمرأة المصرية والشباب وهو ما انعكس على استراتيجية الوزارة.





ووجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة التهنئة لمجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور وجماهير النادي وذلك عقب الفوز على الرجاء البيضاوي في المغرب مساء اليوم في ذهاب نصف نهائي إفريقيا.





وتمنى صبحي فوز الزمالك في لقاء العودة والمقررة إقامته في القاهرة السبت المقبل، لحسم التأهل للنهائي الإفريقي.





كان الزمالك قد فاز على الرجاء المغربي بهدف دون رد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والتي أقيمت على مركب محمد الخامس بالدار البيضاء في المغرب.