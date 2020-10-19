سعر اليورو اليوم الاثنين 19-10-2020.. العملة الأوروبية تعاود تباينها

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 01:13 م
بوابة الفجر
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تباين سعر اليورو الأوروبى اليوم الاثنين 19-10-2020 ، أمام الجنيه المصرى، مسجلا بالبنك الأهلى المصرى 18.31 جنيه للشراء و18.48 جنيه للبيع، مقابل 18.30 جنيه للشراء و18.49 جنيه للبيع وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالي:

سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى
 
18.32 جنيه للشراء.
18.44 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى
 
18.31 جنيه للشراء.
18.48 جنيه للبيع.


سعر اليورو فى بنك مصر
 
18.31 جنيه للشراء.
18.46 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة
 
18.30 جنيه للشراء.
18.53 جنيه للبيع.


سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib
 
18.29 جنيه للشراء.
18.47 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
 
18.29 جنيه للشراء.
18.49 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية
 
18.28 جنيه للشراء.
18.45 جنيه للبيع.

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