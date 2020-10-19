زيدان ينقلب على ريال مدريد

انقلب زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد على نجومه بعد الخسارة أمام قادش بهدف نظيف في الجولة السادسة من الدوري الإسباني.

وقالت صحيفة " ABC " الإسبانية وجاء فيها:" زيدان أخبر اللاعبين أنهم لا يمكنهم اللعب بهذه الأسلوب دون أي كثافة وأن مستقبلهم في خطر".

وأضافت:" زيدان قال للاعبين لا أفهم كيف تدخلون إلى الملعب بهذا الشكل من الناحية البدنية والعقلية ’" .

وتابعت "زيدان كان منزعجاً من مارسيلو وإيسكو وناتشو وفاسكيز وفينيسيوس وبنزيما حيث عملوا معه منذ أسبوعين وكان يثق بهم، بينما انتقد كاسيميرو افتقار الفريق لردة الفعل خلال الشوط الأول".

وأشارت إلى أن سيرجيو راموس ألقى خطاب ثاني وقام بتوبيخ اللاعبين، وطلب من قادة غرفة الملابس الآخرين واللاعبين إلى الاتحاد والتضحية في وقت صعب.