"الكهرباء": جار التفاوض على تنفيذ مشروعات طاقة متجددة مع القطاع الخاص

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 01:06 م
وزير الكهرباء مع الجانب الألماني
وزير الكهرباء مع الجانب الألماني
محمد عصام
Advertisements

إستقبل الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة Mr.Uwe Gehlen مسئول ملف تنمية التعاون بسفارة ألمانيا ، و Dr.Bernd Siegfried  مدير مكتب بنك التعمير الألمانى بالقاهرة ، والوفد المرافق لهما ، وذلك لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون الحالى والمستقبلى بين قطاع الكهرباء والبنك .

 

أشاد الدكتور شاكر بالعلاقات المتميزة بين قطاع الكهرباء والبنك حيث تعد مشاركة بنك التعمير الألمانى فى تمويل مشروعات القطاع ثقة ًفى نجاح قطاع الكهرباء فى إدارة مشروعاته على أرض مصر والتي تجلت بوضوح خلال العقود الماضية.

 

واشار "شاكر" إلى العلاقات التاريخية التى تربط بين مصر وألمانيا منذ قديم الأزل ، مؤكداً على أن  قطاع الطاقة في ألمانيا يعد من بين أكثر القطاعات إبداعًا ونجاحًا على مستوى العالم.

 

كما أشار" شاكر" إلى أنه قد تم اتخاذ خطوات ناجحة في هذا المجال ، بحيث نجح قطاع الكهرباء والطاقة التجددة المصري فى الإنتهاء من العديد من المشروعات والبرامج بالتعاون مع الجانب الألماني للاستفادة من خبراته المتميزة والتكنولوجيا المتقدمة.

 

وأضاف، "شاكر" أن استراتيجية القطاع للتوسع فى مشروعات الطاقة المتجددة موضحاً أنه تم تبنى برنامج واسع النطاق لتشجيع مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات القطاع من خلال عدد من الآليات التى تساعد المستثمر على الدخول فى هذا النشاط.

 

و تابع، أنه جارى حالياً التفاوض على حوالى 2000 ميجاوات من الطاقات المتجددة من شمس ورياح بخلاف ما يتم تنفيذه .

 

وأكد "شاكر" على  الإهتمام الكبير والجهود التى يقوم بها قطاع الكهرباء ليعمل على تحسين وتطوير كافة الخدمات بقطاع الكهرباء من إنتاج ونقل وتوزيع موضحاً أنه جارى العمل على قدم وساق لتدعيم شبكات توزيع الكهرباء لرفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين لأعلى مستويات الجودة وخاصة فى صعيد مصر وكذلك تطوير 47 مركز تحكم في شبكات توزيع الكهرباء موزعة على مستوى شركات توزيع الكهرباء بحيث تغطى كافة أنحاء الجمهورية لرفع مستوى جودة الأداء.

 

أشاد مسؤولو البنك بالتطور السريع والملحوظ  فى المشروعات التى تنفذها بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والإنجازات التى نجح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى فى تحقيقها خلال فترة وجيزة معربين عن رغبة البنك  فى تعزيز التعاون مع قطاع الكهرباء فى مختلف مجالات الكهرباء وخاصة فى مجال الطاقة المتجددة ، والشبكات الذكية ، والمشروعات المائية الصغيرة وإستكمال الدراسات الخاصة بها ، وكذلك مجالات تحسين كفاءة الطاقة ، وأعرب ممثلو البنك أيضاً عن إستعدادهم فى تقديم خبراتهم  ودراساتهم فى العديد من المجالات ومن بينها تحسين كفاءة الطاقة وتحلية المياه بإستخدام الطاقة المتجددة وتحقيق التكامل بينهما وأعربا عن رغبة البنك في زيادة حجم الاستثمار على أرض مصر وزيادة حجم التعاون بين قطاع الكهرباء المصرى والبنك فى كافة المجالات .

كما أشادا بما يمتلكه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى من خبرات كبیرة  فى كافة المجالات،وأبدى دكتور شاكر ترحيبه بالتعاون مع بنك التعمير الألمانى في مشروعات تحسين كفاءة الطاقة ، ومشروعات الطاقة المتجددة التي تعد مصدراً من مصادر بدائل الطاقة وخاصة طاقة الرياح والشمس وكذلك إستخدام الطاقة المتجددة فى تحلية المياه بالإضافة إلى إمكانية إستخدام الهيدروجين الأخضر كمصدر للطاقة للإستفادة من الخبرات الألمانية فى هذا المجال ، وكذلك مساهمة البنك فى التطوير المستمر الذى يقوم به القطاع فى محطة إنتاج الكهرباء بالسد العالى ، ومشروعات الربط الكهربائى .

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزير الكهرباء الكهرباء اخبار الكهرباء اليوم اخبار الاقتصاد اليوم

أخبار تهمك

مفاجأة صادمة.. هذا المرض يهدد مرضي فيروس كورونا

منذ ساعة الا ربع

بشرى سارة للرجاء قبل موقعة الزمالك

منذ أقل من نصف ساعة

إلغاء حبس سما المصري سنتين في قضية سب ريهام سعيد

منذ يوم

"الصحة": تسجيل 127 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و11 حالة وفاة

منذ حوالي 14 ساعة

بدر يانون يبلغ الأهلي بموعد خضوعه للفحوصات الطبية

منذ أقل من ساعتين

أزمة طاحنة تضرب الأهلي قبل مواجهة الوداد

منذ ساعة و نصف

أحدث 5 قرارات بشأن انتخابات مجلس النواب

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يخطف نجم منتخب الشباب بتوصية من ربيع ياسين

منذ يوم

عاجل.. انتخاب عبد الوهاب عبد الرازق رئيسا لمجلس الشيوخ

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. وفاة المطربة التونسية نعمة بعد صراع مع المرض

منذ يوم

توجيه عاجل من الرئيس السيسي للقوات المسلحة

منذ حوالي 19 ساعة

رد فعل غريب من بدر بانون بعد هزيمة الرجاء أمام الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

تعليقات ورد فعل المغاربة على هزيمة الرجاء أمام الزمالك (فيديو)

منذ ساعتين و 36 دقيقة

"الأوقاف" تعلق على واقعة إمام بهاء سلطان

منذ يوم

خاص- حقيقة غياب الشناوي عن المباراة النهائية لدوري الأبطال حال التأهل

منذ نصف ساعة

أزمة تواجه موسيماني قبل إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

وزير الكهرباء يلتقى المدير الإقليمى لبنك التنمية الأفريقى ومسئول الطاقة فى مصر

وزير الكهرباء يستقبل عضو مجلس إدارة VOITH الألمانية لبحث التعاون

وزير الكهرباء يبحث مع الممثل الاقليمي لدول الشرق الاوسط سبل التعاون بين الطرفين

"الكهرباء" يبحث مع نائب رئيس البنك الدولى سبل دعم وتعزيز التعاون بين الطرفين

وزير الكهرباء يبحث سفيرة النرويج بالقاهرة تعزيز التعاون

وزير الكهرباء يلتقى بوفد بنك التعمير الألمانى

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:16 ص

أحدث 5 قرارات بشأن انتخابات مجلس النواب

توجيه عاجل من الرئيس السيسي للقوات المسلحة

07:02 م

أزمة طاحنة تضرب الأهلي قبل مواجهة الوداد

12:21 م

بشرى سارة للرجاء قبل موقعة الزمالك

01:27 م

خاص- حقيقة غياب الشناوي عن المباراة النهائية لدوري الأبطال حال التأهل

01:20 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحكومة مديونة لنا يا رئيس الوزراء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | عبد الناصر «أبو الصناعة الوطنية»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 16 | ذئاب الجبل.. «زلزال» صفاء عامر وأبوعميرة الذى هز مصر «مرتين»