رابط الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة الرابعة شهر أكتوبر 2020 عبر وزارة القوى العاملة

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 01:02 م
العمالة الغير منتظمة
العمالة الغير منتظمة
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رابط الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة الرابعة شهر أكتوبر 2020 عبر وزارة القوى العاملة

رابط الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة الرابعة شهر أكتوبر.. أصدر رئيس الجمهورية السيد عبد الفتاح السيسي، أوامره لرئيس وزرائه الدكتور مصطفى مدبولي بمد منحة العمالة  الغير منتظمة والمعروفة بمنحة أل 500 جنيه مصر لشهر رابع سيصرف في هذا الشهر شهر أكتوبر، وذلك حرصا من سيادته وفي إطار دعم الدولة للعمالة غير المنتظمة التي تعد أكبر الفئات المتضررة من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذي اجتاح مصر والعالم، لذا قامت وزارة التضامن الاجتماعي بناء على الأوامر السابقة بصرف أل 500 جنيه الرابعة، وذلك بعد تسجيل وتحديث البيانات عبر رابط الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي بجمهورية مصر العربية.

رابط الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة
كثر البحث عن رابط منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة الرابعة وذلك بعد أن أكدت وزارة التضامن الاجتماعي أنه سيتم إيداع أموال الدفعة الرابعة  عبر ماكينات أل atm، قريبا  وذلك تنفيذا لتعليمات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالعمل على سرعة تسليم المستحقين و صرف قيمة مستحقات العمالة الغير منتظمة في أقرب وقت من هذا الشهر، حتى أكثر قدر من العمالة الغير منتظمة الأكثر تأثراً ف أزمة كورونا المستجد بالدعم الواجب من الدولة، لذلك يمكن لجميع المتقدمين من المتضررين من تداعيات فيروس كورونا التقديم عبر رابط موقع منحة العمالة المتضررة ،عبر اتباع الخطوات التالية:

- دخول المتضررين من العمالة الغير منتظمة على رابط موقع وزارة التضامن الاجتماعي الإلكتروني وتسجيل البيانات الخاصة بهم (اضغط هنا).

- ثم يكتب المتضرر أسمه  ثلاثيا

- أكتب رقم المحمول الخاص بك

- ثم أكتب الرقم القومى للمتضرر في الخانة التي تظهر أمامك

- أختار المحافظة التي تقيم فيها

- ثم أضغط على رز “تسجيل البيانات”

- ستصلك رسالة على رقم المحمول الذي أدخلته تفيد بموعد الصرف إذا تم قبول طلبك.

البيانات المطلوبة للتسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة
استمارة التسجيل وتحتوي تلك الاستمارة على عد بيانات يطلبها موقع وزارة القوى العاملة حيث يتطلب:

- الاسم رباعي.
- ثم الرقم القومي.
- الرقم التأميني ثم الوظيفة أو المهنة التي تعمل بها.
- ثم الحالة الاجتماعية “متزوج – غير متزوج”.
- تاريخ الميلاد الخاص بطالب منحة العمالة الغير منتظمة.

رابط الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة الرابعة شهر أكتوبر 2020 عبر وزارة القوى العاملة

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