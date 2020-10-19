حريق ضخم بمركز تجاري في لاهور الباكستانية

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 01:06 م
حريق - أرشيفية
حريق - أرشيفية
وكالات
Advertisements

اندلع حريق ضخم،  اليوم الاثنين، في "مركز حافظ التجاري" وسط مدينة لاهور الباكستانية، وفقًا لقناة روسيا اليوم.

 

وقالت مصادر أمنية، إن رجال الإطفاء تمكنوا بصعوبة من إخماد الحريق الهائل الذي نشب في المركز التجاري، بعد أن دمَّر 40 بالمائة منه وتسبب في خسائر مادية كبيرة.

 

وتدخل أكثر من 70 عنصر إغاثة و28 مركبة إطفاء وفرق دعم، تمكنوا من إجلاء 25 شخصا كانوا عالقين، غالبيتهم كانوا يشتغلون بنقل البضائع في محيط المركز التجاري، واحتمى بعضهم من النيران باللجوء إلى سطح المبنى، في وقت سُمع فيه دوي انفجارات بطاريات ومكيفات الهواء وغيرها.

 

ويذكر أن المركز التجاري، متخصص في الهواتف والحواسيب ومختلف التجهيزات الإلكترونية، من بناية من 5 طوابق و1000 محل تجاري، احترقت معظم طوابقه بعد اندلاع النيران في الطابق الثاني صباح أمس الأحد بسبب تماس كهربائي، قبل أن يمتد لهيبها إلى الطوابق الأعلى. ولم يسلم جزئيا من الكارثة، التي تسببت في خسائر قدرت بمئات ملايين الروبيات الباكستانية، سوى الطابق الأول والأرضي، فيما تحول عدد كبير من المحلات، حسب وسائل الإعلام المحلية، إلى رماد جعل أصحابها يتابعون وقائع الكارثة من الشارع وبعضهم يبكي والآخر يتوسل بالدعاء لتخفيف حجم المصيبة. وستستدعي إعادة فتح المركز التجاري الشهير أشغال ترميم كبيرة ومكلفة قبل أن يتمكن من استقبال زواره الألف مثلما جرت العادة كل يوم.

 

وتفقدت السلطات المحلية، مكان الحادث لمعاينة حجم الكارثة وفتحت تحقيقا للوقوف على أسبابها.

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مركز تجاري لاهور الباكستانية حريق ضخم باكستان

أخبار تهمك

عاجل.. وفاة المطربة التونسية نعمة بعد صراع مع المرض

منذ يوم

الأهلي يخطف نجم منتخب الشباب بتوصية من ربيع ياسين

منذ يوم

أزمة تواجه موسيماني قبل إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. انتخاب عبد الوهاب عبد الرازق رئيسا لمجلس الشيوخ

منذ حوالي 23 ساعة

تعليقات ورد فعل المغاربة على هزيمة الرجاء أمام الزمالك (فيديو)

منذ ساعتين و 36 دقيقة

بشرى سارة للرجاء قبل موقعة الزمالك

منذ أقل من نصف ساعة

رد فعل غريب من بدر بانون بعد هزيمة الرجاء أمام الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

"الأوقاف" تعلق على واقعة إمام بهاء سلطان

منذ يوم

إلغاء حبس سما المصري سنتين في قضية سب ريهام سعيد

منذ يوم

أحدث 5 قرارات بشأن انتخابات مجلس النواب

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة صادمة.. هذا المرض يهدد مرضي فيروس كورونا

منذ ساعة الا ربع

أزمة طاحنة تضرب الأهلي قبل مواجهة الوداد

منذ ساعة و نصف

"الصحة": تسجيل 127 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و11 حالة وفاة

منذ حوالي 14 ساعة

خاص- حقيقة غياب الشناوي عن المباراة النهائية لدوري الأبطال حال التأهل

منذ نصف ساعة

بدر يانون يبلغ الأهلي بموعد خضوعه للفحوصات الطبية

منذ أقل من ساعتين

توجيه عاجل من الرئيس السيسي للقوات المسلحة

منذ حوالي 19 ساعة

موضوعات متعلقة

التفاصيل الكاملة لحريق الموسكي.. وشهود عيان: هذا حجم الخسائر (تقرير فيديو)

من مستشفى الحسين إلى نقابة التجاريين.. الحرائق تضرب مصر والمتهم «ماس كهربائي»

شاهد.. حريق ضخم بسوق تجاري في إقليم كردستان

النار تلتهم مركزا تجاريا في داغستان جنوبي روسيا

الحماية المدنية تحاول السيطرة على حريق الموسكي بعد اشتعاله مجددا

حريق بمخزن يتسبب في اشتعال النيران بـ 4 وحدات سكنية في قنا

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:16 ص

أحدث 5 قرارات بشأن انتخابات مجلس النواب

توجيه عاجل من الرئيس السيسي للقوات المسلحة

07:02 م

أزمة طاحنة تضرب الأهلي قبل مواجهة الوداد

12:21 م

بشرى سارة للرجاء قبل موقعة الزمالك

01:27 م

خاص- حقيقة غياب الشناوي عن المباراة النهائية لدوري الأبطال حال التأهل

01:20 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحكومة مديونة لنا يا رئيس الوزراء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | عبد الناصر «أبو الصناعة الوطنية»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 16 | ذئاب الجبل.. «زلزال» صفاء عامر وأبوعميرة الذى هز مصر «مرتين»