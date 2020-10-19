بعد أخذ الجرعة الثانية.. هل ظهرت أعراض جانبية للقاح كورونا الصيني؟

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 12:58 م
بوابة الفجر
ياسمين مبروك
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تسير إجراءات خضوع المتطوعين للتجارب السريرية الثالثة، بشأن لقاح كورونا الصيني، بخطى ثابتة، نحو الأمام، بعد تلقيهم الجرعة الثانية، دون ظهور أي أعراض جانبية شديدة.

ويرصد "الفجر"، تفاصيل خضوع المتطوعين لأخذ الجرعة الثانية من اللقاح الصيني والأعراض الجانبية البسيطة المحتمل ظهورها.

الجرعة الثانية للقاح كورونا
خضعت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، لأخذ الجرعة الثانية من اللقاح الصيني الذي يجري عليه التجارب السريرية في مصر، بالشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا".

كما خضع المتطوعون لإجراء التجارب السريرية الثالثة، لأخذ الجرعة الثانية من اللقاح، بعد الأولى ب 21 يوم.

الأعراض الجانبية
ورغم تناول جرعتين من لقاح كورونا الصيني، لم يحدث أي أعراض جانبية للمتطوعين سوى ارتفاع بسيط في درجات الحرارة، وصداع بسيط للبعض منهم.

حماية المتطوعين
وتتخذ الدولة المصرية، عدة إجراءات لحماية المتطوعين، حيث يحصل المتطوع على الجرعة الأولى للتطعيم، ثم يظل تحت المراقبة لمدة نصف ساعة، لمراقبة أي عرض جانبي.

يستطيع المتطوع الذهاب إلى منزله وتتم متابعته لمدة 21 يومًا، عن طريق التواصل تليفونيًا من خلال غرفة الأزمات.

ويقوم فريق طبي، بإجراء زيارات للمتطوع على مدار سنة، بمعدل خمس زيارات في جدول مع فريق العمل والمتطوع؛ لقياس نسبة الأجسام المضادة التي تكونت في الجسم.

وشاركت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، في التجربة الإكلينيكية في مرحلتها الثالثة للقاح فيروس كورونا المستجد، حيث تلقت الوزيرة اللقاح بالشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا".

وأشارت إلى أن المستهدف من إجراء تلك التجارب 45 ألف مبحوث على مستوى العالم، وتم إجراءها على حوالي 40 ألف مبحوث حتى الآن، ولم تظهر عليهم أي أعراض جانبية، لافتًة إلى أنه من المفترض أن تشارك مصر في تلك التجارب من خلال 6 آلاف مشارك.

وكانت وزارة الصحة، أعلنت فتح باب الحجز من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بتسجيل المتطوعين لإجراء الأبحاث الإكلينيكية للقاح فيروس كورونا في مرحلته الثالثة، من خلال الموقع الإلكتروني  www.covactrial.mohp.gov.eg.

يقوم المتطوع بتسجيل البيانات الشخصية والصحية بطريقة مميكنة، ومن ثم يتسلم الملف الخاص بالمتطوع الذى يحتوي على كل البيانات الطبية وكذلك نموذج للموافقة على مشاركته المستنيرة. 

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