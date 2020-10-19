بدر يانون يبلغ الأهلي بموعد خضوعه للفحوصات الطبية

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 11:58 ص
بدر يانون
بدر يانون
محمد الصو
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قرر بدر بانون مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرجاء المغربي، البقاء في القاهرة عقب مباراة فريقه ضد نادي الزمالك، في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويأتي قرار بانون، من أجل الخضوع للفحوصات الطبية داخل النادي الأهلي، قبل الإعلان الرسمي عن تفاصيل الصفقة، خلال مؤتمر صحفي.

وأكد مصدر داخل النادي الأهلي في تصريحات خاصة، أن اللاعب أبلغ الإدارة أنه في حال انتهى مشوار فريقه في دوري الأبطال، سيتواجد في القاهرة ولن يرحل معهم، لحين الانتهاء من الكشف الطبي.

وسقط الرجاء في فخ الهزيمة أمام الزمالك، بهدف دون رد، بملعب محمد الخامس بالدار البيضاء في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، وتنتظره مباراة صعبة في القاهرة يوم السبت المقبل، ضمن مباريات الإياب.



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