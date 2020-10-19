جوارديولا يشعل الصراع مع أجويرو

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 11:38 ص
أجويرو
أجويرو
وكالات
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أكد بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي أن سيرجيو أجويرو ما زال بوسعه لعب دور مهم مع النادي بعد عودته من إصابة خطيرة في الركبة، لكن المهاجم الأرجنتيني عليه أن يظهر ما يستطيع أن يقدمه في الملعب، إذا أراد الحصول على عقد جديد.

 

وينتهي عقد أجويرو، الذي انضم إلى سيتي في 2011 وهو الهداف التاريخي للنادي برصيد 254 هدفا، في نهاية الموسم.

 

وأصيب أجويرو (32 عاما) في يونيو وعاد خلال فوز سيتي 1-صفر على آرسنال، السبت.

 

وأبلغ جوارديولا وسائل إعلام بريطانية "يجب على سيرجيو الآن أن يُظهر، مثلنا جميعا، أنه يستحق الاستمرار هنا وأن يواصل اللعب جيدا ويسجل الأهداف ويفوز بالمباريات.. وبعد ذلك النادي سيقرر".

 

وأضاف "لكن إذا كان يلعب بمستواه لن يكون هناك أي شكوك في أنه لاعب سيستمر حتى يقرر هو لأنه استثنائي، إنه مهم بالنسبة لنا ولجماهيرنا وللجميع".

 

وتابع "لكنه غاب لأربعة أشهر وعليه أن يبدأ في المران بشكل منتظم ويبدأ في تسجيل الأهداف، في وجود أجويرو بالملعب نكون أفضل وفي أمان، افتقدناه في اللحظات المهمة في الجزء الأخير من الموسم الماضي".

 

ويبدأ سيتي، الذي يحتل المركز العاشر في الدوري بسبع نقاط من أربع مباريات، مشواره في دوري أبطال أوروبا بعد غد الأربعاء ضد بورتو قبل أن يواجه وست هام يونايتد في الدوري في بداية الأسبوع المقبل.

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