الإمارات تسجل 1162 حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 11:44 ص
الإمارات
الإمارات
وكالات
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سجلت وزارة الصحة في الإمارات، شفاء 1162 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 107516.

 

وجاء ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوسيع وزيادة نطاق الفحوص في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، والمخالطين لهم وعزلهم.

 

 وأجرت وزارة الصحة الإماراتية، 115293 فحصاً جديداً خلال الـ24 الساعة الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

 

وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوص على مستوى الدولة في الكشف عن 1215 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 115602 حالة. كما أعلنت الوزارة عن وفاة 4 مصابين وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 463 حالة.

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