الطالع الفلكي الإثنين 19/10/2020..القَرِين الصَّالِح!

*القمر فى الرّبع الأوّل ، القمر فى القوس.

**فلكياً/هندياً: القمر فى العقرب.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج الميزان من 22 سبتمبر - 23 أكتوبر.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الميزان من 17 أكتوبر - 16 نوفمبر.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى العَوَّا من 16 أكتوبر - 28 أكتوبر.





اليوم 9 بَابَه قبطى ، 19 تِشْرين أوَّل رُومى ، 2 رَبيعٍ الأوّل ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: - وجهات نظر ، إنتى نَاسْيَة إنّك فى باريس؟(سعيد عبد الغنى من فيلم حبيبى دائماً-1980)





*القمر فى القوس "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*(الزّهرة فى العذراء تُثلث المُشترى فى الجدى-غربيّاً - ترُوبيكال سِيسْتِمْ)

الزّهرة فى العذراء تقوم باتصال تثليث (كوكبان بينهما 120 درجة) مع المُشترى فى الجدى ، التثليث إتصال قوى ويعنى أن الكوكبيْن يعملان بتحالف مع بعضهما البعض بصورة مُمتازة وهو أكثر قوّة من إتصال التسديس(كوكبان بينهما 60 درجة) يكون هذا التثليث فى أدق درجاته بمشيئة الله تَعَالى فى التّاسعة و35 دقيقة صباحاً بتوقيت القاهرة ، ماذا يعنى هذا ؟





المُشترى فى الجدى يرمز لرجل ذو حظ من الثروة والأخلاق/المُشترى لكنه (قد) يكون بلغ الأربعين من العمر وليس عجوزاً بالضرورة (الجدى يحكمه زحل) و مع إتصاله مع الزهرة فقد يعرض الزواج من عروس يوفّر لها الأمان والعلاقة الصلبة المتينة و تأمينات الحياة/الجدى ، والزّهرة فى المقابل تقوم بإعادة الحيوية وإدخال الدفء والبهجة وإزالة الظلام وتجديد الشباب للعريس كنماذج يوسف وهبى وليلى مراد بفيلم ليلى بنت المدارس ، محمود ياسين ونجلاء فتحى بفيلم حُب أحلى من حُب ، رُشدى اباظة ونجاة الصغيرة بفيلم إبنتى العزيزة ، يحيى شاهين وسُعاد حسنى بفيلم شيئ من العذاب.





هذا الإتصال الفلكى يدعم شراءك لقطعة فنيّة تزيّن بها منزلك/الزّهرة وفى نفس الوقت يكون موضوعها آية كريمة تُذكّرك بِقيَمِكْ الرّوحانية الغالية/المُشترى كلما وقع نظرك عليها ، هذا ينسحب على فوزك بعروسة/الزّهرة تستمتع بها وفى نفس الوقت تكون القرين الصالح الذى يُشجّعك على التمسّك بأداء فروضك الدّينيّة دون تقصير/المُشترى ومنعك عن المُحرّمات (الجدى يحكمه زحل كوكب القوانين) كنموذج بوسى/الزّهرة و زوجها سعيد عبد الغنى صاحب الثروة/ المشترى ، والناضج عمرياً/الجدى من فيلم حبيبى دائماً، فكان التنبيه أن الأخلاق والقِيَم الرّوحيّة لا تتغيّر فهى ثابتة مهما تغيرالزمن وتبدل المكان ، بمشيئة الله تَعَالى.









*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: إن لم تتعلم من أخطاء الماضى فعلى الأرجح ستكرر نفس الخطأ و ستبدو سخيفاً أمام نفسك و غيرك، تذكر ذلك عند بدء مهمة عمل أوعاطفة جديدة.





برج الثور: مُعالجة المشكلة فى بدايتها مع ثقلها على قلبك أفضل لك من تركها لتتعقّد وتُصبح أكثر ثقلاً ، الهرب من المشاكل ليس من شِيَمِكْ.





برج الجوزاء: بعض الأشخاص يمرضون إن ركنو للمكوث فى المنزل وأنت منهم ، وهذا مفيد لحمايتك من الأمراض والديون.





برج السّرطان: سوء التفاهم وارد الحدوث فاتنبه لألفاظك ولاتخجل من سؤال محدثك عن قصده من وراء عباراته، بدلاً عن كيْل إتهامات للغير ليس لها أساس.





برج الأسد: شهيّتك المُفرطة لتناول طعام ملخبط قد تتسبّب لك فى مغص معوى، واستهتارك بتقلبات الطقس تزيد من فرصة برد بالمعدة.





برج العذراء: موجة فنيّة مُرتفعة تعنى أفكاراً جديدة لعملك إن كنت مُمتهناً للفنون ، أو سهرة عائليّة لطيفة أمام فيلم من الزّمن الجميل إن لم تكن هذا الفنّان.





برج الميزان: قد يأتى الضرر من أصحاب النوايا الطيبة ، لذا لاتقم باتباع نصائح الآخرين بشكلٍ أعمى دون فحصها والتأكد من ملاءمتها لك.





برج العقرب: رغبتك فى رعاية من حولك تنسحب على الفقراء والأيتام، الحيوانات والطيور،لا تنسَ رعاية شيوخ عائلتك فالأقربون أولى بالمعروف.





برج القوس: لا تقلل من نفسك إن خسرت ما كان بإمكانك الفوز به إن إستعملت الأساليب غيرالنزيهة، إمشى عِدِل يحتار عدوّك فيك.





برج الجدى: إشارات إيجابيّة للعُزّاب لمُقابلة مُحتملة للنّصف الحلو بمشيئة الله تَعَالى ، ويوم عسل للمتزوجين مع تصفية لخلافات قديمة إن وُجِدَتْ.





برج الدّلو: ترغب أن يكون العالم مكاناً أفضل ؟ إذاً إبدأ بنفسك و لاداعى لإنتقاد الآخرين وتجاهل عيوبك ، فتّش عن النقاط الإيجابيّة فى الآخرين وتمسّك بها.





برج الحوت: إبحث عن مهاراتك ووظفها فيما تُجيده ولا تقلد الآخرين ، قيمة كل إمرئٍ مايُحسنه ، أنجز القليل لكن أنجزه بإتقان.



