نجم خيتافي يرد على كومان

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 10:30 ص
كومان
كومان
ريهام عبد المحسن
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قام خايمي ماتا نجم خيتافي الذي سجل هدف الفوز على برشلونة من ركلة جزاء بالرد على الهولندي رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة الإسباني الذي اتهم آلان نيوم بأنه قال له ألفاظا نابية أثناء المباراة وقال إن هذه الأمور يجب أن تبقى في الملعب.

وقال ماتا في تصريحات صحفية لوسائل الإعلام:"لم تتح لي الفرصة للتحدث مع نيوم، كومان قبل أن يصبح مدربا كان لاعب كرة قدم، وفي الملعب نقول جميعا الكثير من الأمور خارج السياق والمعنى".

وأضاف: "لدينا جميعاً القدرة والنضج لنعلم أن هذا الأمور تُقال في الملعب، إذا قال أن نيوم قد أخبره بشيء فمن المؤكد أنه قال لنيوم شيئا في المقابل، إنها أمور تبقى في الملعب".

وعما إذا كان من غير العدل أن يتم تذكر الفوز على برشلونة بسبب هذه الأنواع من المواقف وليس للمباراة الجيدة التي قدمها خيتافي، علق ماتا قائلاً:"ينبغي أن ينصب التركيز على المباراة التي قدمها فريقه، برشلونة لم يكن جيدا ولكن يجب أن ننسب الفضل إلى خيتافي الذي كان جيدا في جميع الأوقات وعلى العديد من المستويات كنا متفوقين وأبعد من تقصير الخصم، جاء الفوز لأننا كنا جيدين".

وتابع:"هذا ما يحدث دائماً، في النهاية عندما تأتي الهزائم فإنهم دائما ما يبحثون عن مذنبين آخرين، يحدث ذلك لنا جميعا عندما تخسر تحاول دائما النظر إلى أبعد من الهزيمة نفسها لكن عليك أن تنظر إلى ما فعلته في الملعب".

واختتم ماتا تصريحاته قائلا:" رغم أن الفوز على برشلونة أمر مميز يظل بمثابة الحصول على ثلاث نقاط أخرى ضد منافس آخر في الليجا لكن دائماً ما يكون لديك هذا الدافع الإضافي ضد الفرق الكبيرة لأننا من نواحي عديدة لسنا جميعا على قدم المساواة".

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