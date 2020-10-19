هل أصحاب فصيلة الدم "A" أكثر عرضة للإصابة بكورونا.. الصحة تجيب (فيديو)

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 10:14 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور محمد عبدالفتاح، رئيس الإدارة المركزية للشئون الوقائية بوزارة الصحة، إن سر خطورة وباء "كوفيد 19" إنه ظهر في كل دول العالم، حيث أنه وباء عالمي يتطلب تضافر جهود كل الدول بلا استثناء. 

وأشار "عبدالفتاح"، خلال حواره ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، إلى أن فيروس كورونا فيروس مستجد، ومازال هناك أمور لم تكتشف عنه بعد، لافتا إلى أن مصر لم تكتفي فقط بمواجهة الفيروس داخليا ولكنها تشارك في التجارب السريرية على اللقاح، وتقديم المساعدات للدول الأخرى.

وعن الوضع الوبائي في مصر، أوضح أن أعداد الإصابات بدأت تنخفض في مصر منذ يوم 24 يونيو، منوها بأن الاستمرار في الضوابط الاحترازية هو ما يضمن عدم التعرض لموجة ثانية من الفيروس.

وأوضح ان معدلات الإصابة بين الأطفال هى الأقل بين الفئات العمرية، وهو أمر مطمئن في ظل عودة الدراسة، منوها بأن ما يتردد أن أصحاب فصيلة الدم "A" هم الاكثر عرضة بالإصابة بالفيروس هى مجرد اجتهادات.

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أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 90 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 98247 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 127 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد، هو 105424 حالة من ضمنهم 98247 حالة تم شفاؤها، و6120 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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