دولة أفريقية تعلن إصابة وزير الصحة بفيروس كورونا

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 09:43 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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أعلنت السلطات الصحية في جنوب أفريقيا، اليوم الاثنين، إصابة وزير الصحة زويلي مخيزي وزوجته بفيروس كورونا المستجد.

 

وقال وزير الصحة بجنوب أفريقيا: "أنا الآن في الحجر الصحي بالمنزل، وما زلت أنا وزوجتي متفائلين بأننا سنتعافى تماما من هذا الفيروس".

 

وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية، خضع الوزير إلى اختبار كورونا، السبت، بعد ظهور أعراض خفيفة للمرض عليه.

 

وحث مخيزي، قبل ساعات من إعلان إصابته المواطنين على مواصلة الالتزام بالبروتوكولات الصحية، من خلال ارتداء الأقنعة والتعقيم بشكل صحيح والحفاظ على التباعد الاجتماعي.

 

وأوضح مخيزي: "مهما فعلنا وأينما ذهبنا، علينا أن نضع في اعتبارنا أنه لا يزال هناك خطر من موجة ثانية".

 

وقد تجاوز عدد حالات الإصابة في الدولة الإفريقية الأكثر تضررا من كورونا الـ700 ألف، وسط مخاوف من أن تؤدي موجة العدوى الثانية إلى زيادة انهيار القطاع الصحي وتفاقم الركود الاقتصادي.

 

ووفقا لأحدث البيانات الحكومية الصادرة السبت، اكتشفت جنوب إفريقيا 1928 حالة جديدة، فيما قفز إجمالي عدد الوفيات بسبب المرض إلى 18408.

 

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