كومان يعلنها: أنتظر مهاجم ليون الفرنسي في يناير

تحدث المدرب الهولندي رونالد كومان المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي برشلونة الإسباني، عن المهاجم الجديد الذي يرغب في ضمه للبارسا خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الشتوية.





تصريحات كومان بشأن مهاجم برشلونة الجديد

وكان مسؤولو برشلونة، قريبين من التعاقد مع ديباي خلال الميركاتو الصيفي المنصرم، لكنهم فشلوا في حسم الصفقة بسبب عدم النجاح في بيع عثمان ديمبلي.





من جانبه قال كومان، في تصريحات عبر صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "قدوم ديباي في يناير؟ هذا احتمال بالتأكيد".





وأوضح كومان: "نعم. سأنتظره لأنني أحب وجوده هنا، لكن لا يمكنني الآن تقدير الوضع المالي للنادي في الشتاء".





وأضاف: "ليس لدي القوة الكاملة لحسم صفقة ديباي، لكن الأمر يعتمد على النادي. إنها مجرد مسألة انتظار. أردنا ممفيس لأنه لاعب رائع ولديه صفات نفتقدها في رأيي مثل اللعب في العمق الهجومي".





وتابع: "معظم مهاجمي برشلونة يريدون الكرة عند أقدامهم، ويمكننا استخدام ديباي كنقطة انطلاق للفريق، كما أنه يستطيع اللعب في عمق الهجوم. إنه قوي ومتحرك ويمكنه اللعب في مقدمة الهجوم أو جهة اليسار".





وأتم مدرب برشلونة: "أخبرت ديباي بالطبع عن أفكاري مسبقًا، ومن حيث المبدأ، كان كل شيء جاهزًا لحسم الصفقة، لكن الأمر توقف نظرًا لقواعد الليجا التي تجبرنا على بيع لاعب أولاً، وفي النهاية هذا لم يحدث ذلك. إنه أمر سيئ للغاية ، إلا أن ممفيس يعلم الوضع جيدًا".



